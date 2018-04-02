Первый дрон "Почты России" провалил полет, рухнув сразу после взлета

Первый летающий дрон "Почты России" упал вниз вскоре после поднятия в воздух. Об этом пишут СМИ со ссылкой на власти Бурятии.

Первая в РФ попытка отправить почту таким аппаратом завершилась крахом. Дрон рухнул на землю после взлета. Его запустили по плану, но потом возникли неясные пока трудности, и он рухнул вниз. Пострадавших нет.

Никита Готский

Бурятию избрали площадкой для тестирования в России первой попытки отправить почту при помощи летающего беспилотника. Данное решение приняли представители правительства республики и компании "Почта России". Для запуска дрона нашли площадку в Улан-Удэ, оттуда груз следовало перевезти в Тарбагатай, что в трех десятках километров от города. О времени нового испытания будет объявлено немного позже.Пожары в бурятских лесах станут мониторить летающие дроны. Цена проекта равна 1,5 миллиона рублей, производители выпустят два аппарата для обследования ситуации.