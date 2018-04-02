В Новороссийске кассир по ошибке выдала клиенту 855 тысяч вместо 855 рублей

Кассир новороссийского банка ошиблась в сумме и выдала клиенту больше, чем надо. Вместо 855 рублей посетитель получил 855 тысяч.

В Новороссийске сотрудница банка обратилась в полицию о краже денежных средств. По ее словам, кассир допустила ошибку при расчете с клиентом и выдала ему не 855 рублей, а 855 тыс рублей. Мужчина не указал на просчет и поспешно покинул банк.Подозреваемым оказался местный 27-летний парень, который ранее неоднократно нарушал закон. Все наряды полиции получили ориентировку. Случайно разбогатевшего парня удалось задержать через несколько дней при попытке выехать из Новороссийска. Злоумышленник не успел потратить все деньги. Оставшиеся средства были возвращены в банк. 27-летнего обвиняемого будут судить по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.