Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Футболист Смолов принес извинения за мат в прямом эфире Первый дрон "Почты России" провалил полет, рухнув сразу после взлета OnePlus объявила о создании своей криптовалюты New York Magazine поместил на обложку "Трампа-свинью" В России возьмут под контроль зарубежные игрушки Лена Миро: Меня читают только красивые люди В возрасте 63 лет оборвалась жизнь худрука Театра.doc Михаила Угарова Brexit превратит Великобританию в логово преступников Ученые из РФ измеряют температуру грунта на Луне В США хакеры завладели данными 5 млн банковских карт В Волоколамске завершился очередной многотысячный митинг против свалки "Ядрово" Илон Маск заявил о банкротстве компании Tesla Motors
| | В Новороссийске кассир по ошибке выдала клиенту 855 тысяч вместо 855 рублей

В Новороссийске кассир по ошибке выдала клиенту 855 тысяч вместо 855 рублей

Сегодня, 10:56
Кассир новороссийского банка ошиблась в сумме и выдала клиенту больше, чем надо. Вместо 855 рублей посетитель получил 855 тысяч.

В Новороссийске кассир по ошибке выдала клиенту 855 тысяч вместо 855 рублей

 

В Новороссийске сотрудница банка обратилась в полицию о краже денежных средств. По ее словам, кассир допустила ошибку при расчете с клиентом и выдала ему не 855 рублей, а 855 тыс рублей. Мужчина не указал на просчет и поспешно покинул банк.

Подозреваемым оказался местный 27-летний парень, который ранее неоднократно нарушал закон. Все наряды полиции получили ориентировку. Случайно разбогатевшего парня удалось задержать через несколько дней при попытке выехать из Новороссийска. Злоумышленник не успел потратить все деньги. Оставшиеся средства были возвращены в банк. 27-летнего обвиняемого будут судить по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Подмосковье пьяный кассир ограбил банк на 31 млн рублей
В Подмосковье пьяный кассир ограбил банк на 31 млн рублей

В подмосковном Байконуре кассир ограбил банк на 31 млн рублей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Преступный эпизод был совершен прямо на его рабочем

В Приморье кассир банка проиграл украденные 35 миллионов рублей
В Приморье кассир банка проиграл украденные 35 миллионов рублей

Задержанный кассир Владивостокского банка пояснил, что похищенные деньги проиграл в азартных играх. Известно, что всего он украл 35 миллионов рублей.

В Северобайкальске кассир из-за собственной беспечности лишилась денежных средств
В Северобайкальске кассир из-за собственной беспечности лишилась денежных средств

]Сотрудниками МО МВД России «Северобайкальский» задержан житель Северобайкальска, похитивший денежные средства из кассы кафе в сумме 15 тыс.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости