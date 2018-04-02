Ради личной наживы женщина организовала во Владивостоке бордель

Судом Владивостока будет рассмотрено дело, связанное с сутенерством и содержанием притонов, совершенных в составе организованной группы. Женщина руководствовалась исключительно жаждой собственной наживы.

Николай Офицеров

Прокуратурой уже было утверждено обвинительное заключение в отношении еще семи жителей Приморского края, которых обвиняют в преступлениях против общественности и нравственности.Как отмечается следственными органами, местная жительница создала преступную группу, которая специализировалась на занятии проституцией. В свой бизнес на роль управляющими она вовлекла двух приятельниц. Их основной задачей было обеспечение клиентам доступ в квартиры и получение гонорара за предоставленные услуги.В состав преступной группы также вошли трое мужчин, задачей которых было обеспечение безопасности и неприкосновенности притонов. При этом, один из них, имея существенные связи в криминальной среде, работал исключительно на расстоянии, отбывая наказание в одной из колоний Приморья.Кроме этого, для увеличения спроса, в качестве пиар-менеджера привлекли специалиста, задачей которого было размещение на просторах интернета объявления с фотографиями девушек и предложениями по предоставлению секс-услуг.Для своей преступной деятельности организатор ОПГ оборудовала под притоны две квартиры во Владивостоке. Для вовлечения женщин в проституцию размещались объявления о работе, обещавшие безопасность и щедрое вознаграждение.