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| | Ради личной наживы женщина организовала во Владивостоке бордель

Ради личной наживы женщина организовала во Владивостоке бордель

Сегодня, 10:47
Судом Владивостока будет рассмотрено дело, связанное с сутенерством и содержанием притонов, совершенных в составе организованной группы. Женщина руководствовалась исключительно жаждой собственной наживы.

Ради личной наживы женщина организовала во Владивостоке бордель

 

Прокуратурой уже было утверждено обвинительное заключение в отношении еще семи жителей Приморского края, которых обвиняют в преступлениях против общественности и нравственности.

Как отмечается следственными органами, местная жительница создала преступную группу, которая специализировалась на занятии проституцией. В свой бизнес на роль управляющими она вовлекла двух приятельниц. Их основной задачей было обеспечение клиентам доступ в квартиры и получение гонорара за предоставленные услуги.

В состав преступной группы также вошли трое мужчин, задачей которых было обеспечение безопасности и неприкосновенности притонов. При этом, один из них, имея существенные связи в криминальной среде, работал исключительно на расстоянии, отбывая наказание в одной из колоний Приморья.

Кроме этого, для увеличения спроса, в качестве пиар-менеджера привлекли специалиста, задачей которого было размещение на просторах интернета объявления с фотографиями девушек и предложениями по предоставлению секс-услуг.

Для своей преступной деятельности организатор ОПГ оборудовала под притоны две квартиры во Владивостоке. Для вовлечения женщин в проституцию размещались объявления о работе, обещавшие безопасность и щедрое вознаграждение.
Николай Офицеров
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