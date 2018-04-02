Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В США хакеры завладели данными 5 млн банковских карт В Волоколамске завершился очередной многотысячный митинг против свалки "Ядрово" Илон Маск заявил о банкротстве компании Tesla Motors Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном Владу Кадони во время эфира «Дома-2» сломали нос Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала свой арест В Новосибирской области зафиксирована первая смерть от гриппа В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО
| | В аэропорту «Внуково» мужчина напал на девушку и поколотил журналом

В аэропорту «Внуково» мужчина напал на девушку и поколотил журналом

Сегодня, 09:24
В одном из терминалов международного аэропорта «Внуково» агрессивный пассажир напал на 23-летнюю девушку и поколотил журналом.

В аэропорту «Внуково» мужчина напал на девушку и поколотил журналом

 

В полицию поступило заявление об избиении от 23-летней жительницы столицы, которую неизвестный мужчина в терминале столичной аэрогавани избил журналом. По словам пострадавшей, нападавший человек наносил удары ей по лицу. Правоохранители быстро среагировали и уже через несколько минут схватили хулигана. В Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщают, что злоумышленник задержан до установления фактов, приведших к случившемуся. Полиция в настоящее время выясняет подробности инцидента. Москвичке оказали необходимую медицинскую помощь.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Москве в аэропорту Внуково похитили девушку
В Москве в аэропорту Внуково похитили девушку

В аэропорту Внуково украли девушку. Похищение произошло 26 июля. Сообщается, что похитители силой затолкали девушку в авто и увезли в неизвестном направлении.

В Турции мужчина избил женщину за ношение шорт
В Турции мужчина избил женщину за ношение шорт

В Турции полиция задержала мужчину, который в порыве гнева напал на женщину и несколько раз ударил её по лицу. Отмечается, что причиной такого поведения стали

В Красноярске насильник напал на 16-летнюю девушку, увидев ее в окне
В Красноярске насильник напал на 16-летнюю девушку, увидев ее в окне

Официальные представители следственного комитета сообщают, что в Красноярске злоумышленник 27-лет напал на 16-летнюю девочку в Кировском районе города. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости