В аэропорту «Внуково» мужчина напал на девушку и поколотил журналом

В одном из терминалов международного аэропорта «Внуково» агрессивный пассажир напал на 23-летнюю девушку и поколотил журналом.

В полицию поступило заявление об избиении от 23-летней жительницы столицы, которую неизвестный мужчина в терминале столичной аэрогавани избил журналом. По словам пострадавшей, нападавший человек наносил удары ей по лицу. Правоохранители быстро среагировали и уже через несколько минут схватили хулигана. В Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщают, что злоумышленник задержан до установления фактов, приведших к случившемуся. Полиция в настоящее время выясняет подробности инцидента. Москвичке оказали необходимую медицинскую помощь.