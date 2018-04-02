Стало известно о новых свидетелях в деле о пожаре в «Зимней вишне»

«По возможности, все, что вообще можно было открыть, чтобы не толковалось двояко закрыли там дверь или нет, все будет доходить в открытую. Есть такое понятие, как тайна следствия», - добавил представитель президента.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Известно, что трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них дети. На просторах социальных сетей сообщается о значительно большем количестве жертв, но эти сведения ничем не подтвердились.
Также на фоне нескончающегося шквала критики со стороны общественности в отставку ушел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Губернатору вменяли то, что он не способен обеспечить безопасность людей на должном уровне. Именно поэтому в минувшее воскресенье он предоставил прошение о досрочном сложении с себя обязательств.
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