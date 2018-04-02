Стало известно о новых свидетелях в деле о пожаре в «Зимней вишне»

В деле о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» появились новые свидетели. Об этом журналистам сообщил представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Мы открываем общественности все, что можно и даже больше», - отмечает он, добавив, что делается это с целью того, чтобы избежать двойного толкования.

Николай Офицеров

», - добавил представитель президента.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Известно, что трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них дети. На просторах социальных сетей сообщается о значительно большем количестве жертв, но эти сведения ничем не подтвердились.Также на фоне нескончающегося шквала критики со стороны общественности в отставку ушел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Губернатору вменяли то, что он не способен обеспечить безопасность людей на должном уровне. Именно поэтому в минувшее воскресенье он предоставил прошение о досрочном сложении с себя обязательств.