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| | Росгвардия понесет ответственность за охранников «Зимней вишни»

Росгвардия понесет ответственность за охранников «Зимней вишни»

Сегодня, 09:10
Виктор Золотов, глава Росгвардии, выступил с распоряжением относительно того, что в Следственный комитет будут направлены обращения относительно привлечения к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, в обязанности которых входил контроль охраны торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

Росгвардия понесет ответственность за охранников «Зимней вишни»

 

В понедельник об этом заявили сотрудники отечественных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ведомства. «В Следственном комитете должны будут дать оценку действиям сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы. Если там была коррупционная составляющая или же халатность, то в соответствии с полученным поручением президента о привлечении к ответственности виновных нами были проведена работа в рамках имеющихся полномочий. Для наших сотрудников это должно стать непосредственным примером», заявил Александр Хинштейн, советник Золотова.

Проверка смогла выявить, что охрана ТЦ «Зимняя вишня» проводилась на незаконной основе. Частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги, которые предусмотрены договором.

Советник Росгвардии утверждает, что в СК отправлены материалы проверки в отношении сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы по Кемерово, которые и отвечали за работу ЧОП «Центр защиты».
Николай Офицеров
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