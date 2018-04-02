Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала свой арест

Управляющая сгоревшим в Кемерово торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок подала жалобу на арест, о чем сообщили представители Заводского суда Кемеровской области.

Николай Офицеров

Как известно, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта и всколыхнул всю Россию. Очаг возгорания находился на верхнем этаже. Там были расположены несколько кинозалов, а также детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, среди которых большинство дети.Уже после самых первых следственных мероприятий удалось выяснить, что в торговом центре на протяжении недели не работала автоматическая пожарная сигнализация. Охранник ТЦ после начала возгорания решил не включать исправную принудительную систему оповещения. В результате многие люди вынуждены были догадываться, что же происходит в кинотеатре и ориентироваться, что делать в сложившейся ситуации едва ли не по наитию.В ходе расследования трагедии были арестованы уже семь человек, среди которых упомянутая выше Надежда Судденок. Георгий Соболев, глава совладельца торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Игорь Полозиненко и Александр Никитин, которые связаны с пожарной безопасностью центра: первый с ее установкой, второй с тем, что она не сработала. Сергей Антюшин, охранник, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре. Юлия Богданова, гендиректор компании-собственника здания. Танзилия Комкова, глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.