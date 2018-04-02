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| | Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала свой арест

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала свой арест

Сегодня, 08:44
Управляющая сгоревшим в Кемерово торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок подала жалобу на арест, о чем сообщили представители Заводского суда Кемеровской области.

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала свой арест

 

Как известно, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта и всколыхнул всю Россию. Очаг возгорания находился на верхнем этаже. Там были расположены несколько кинозалов, а также детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, среди которых большинство дети.

Уже после самых первых следственных мероприятий удалось выяснить, что в торговом центре на протяжении недели не работала автоматическая пожарная сигнализация. Охранник ТЦ после начала возгорания решил не включать исправную принудительную систему оповещения. В результате многие люди вынуждены были догадываться, что же происходит в кинотеатре и ориентироваться, что делать в сложившейся ситуации едва ли не по наитию.

В ходе расследования трагедии были арестованы уже семь человек, среди которых упомянутая выше Надежда Судденок. Георгий Соболев, глава совладельца торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Игорь Полозиненко и Александр Никитин, которые связаны с пожарной безопасностью центра: первый с ее установкой, второй с тем, что она не сработала. Сергей Антюшин, охранник, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре. Юлия Богданова, гендиректор компании-собственника здания. Танзилия Комкова, глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.
Николай Офицеров
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