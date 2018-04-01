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| | В Тюмени школьник оказался в бункере, провалившись под снег

В Тюмени школьник оказался в бункере, провалившись под снег

Сегодня, 21:14
1 апреля в Тюмени произошел несчастный случай, участником которого стал школьник. Ребенок оказался в бункере, провалившись под снег.

В Тюмени школьник оказался в бункере, провалившись под снег

 

1 апреля примерно в 13:00 дежурный спасательной службы принял вызов от детей, которые сообщили, что во время игры их друг провалился под снег. Приехавшие спасатели увидели, что мальчик упал в пятиметровый бункер. Школьник сообщил, что его рука и нога очень болят. Специалисты спустились к ребенку и наложили ему шины, а затем подняли школьника на поверхность.

После того, как пострадавший был доставлен на верх, приехала карета скорой помощи. Спасатели передали ребенка медикам, которые доставили его в больницу.
Анна Котова
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