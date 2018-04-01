МЧС: Сигнализация в кемеровской «Зимней вишне» находилась на ручном управлении

В день пожара в ТРК «Зимняя вишня» сигнализация находилась в режиме ручного управления. Это значит, что информация о возгорании или задымлении поступает сначала на пульт охранника, а потом уже он действует в соответствии с инструкцией. Об этом рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС РФ Ринат Еникеев.

Дарья Светозарова

По словам Еникеева, если бы сигнализация работала в автоматическом режиме, то системы пожаротушения и дымоудаления сработали бы автоматически. Все лифты автоматически бы спустились на уровень первого этажа, а эскалаторы автоматически бы перешли в режим «спуск». Все двери бы разблокировались без предварительных манипуляций, но этого не произошло. Из этого следует, что сигнализация была в ручном режиме. Охранник в таком случае сам нажимает на кнопки оповещения, спускает лифты, открывает эвакуационные выходы и переключает на спуск эскалаторы.Ничего из перечисленного работники «Зимней вишни» не сделали. О пожаре огнеборцы узнали по телефону от неизвестного. Позже выяснилось, что в ручной режим сигнализацию перевели из-за сбоев. С 19 марта она начала непроизвольно срабатывать, поэтому ее отключили. Однако Еникеев уточнил, что точно судить о происшедшем можно будет после фиксации полной хронологии событий с контрольного прибора. Напомним, что пожар в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагических событий погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.