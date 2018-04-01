В Курской области женщина со сломанной ногой выползала из больницы

Согласно предварительной информации, в больницу города обратилась женщина со сломанной ногой, покинула она ее ползком, так же она добрела до такси. Свидетели сообщают, что в половине второго дня пострадавшая женщина уходила из лечебнице на четвереньках, но никто из рабочего персонала ей не оказал помощь. Они якобы предлагали женщине взять себе костыли.
Данный инцидент попал в Интернет, пользователи которого стали обсуждать происходящее. Они возмущаются тем, что никто из рядом присутствующих людей не помог женщине со сломанной ногой подняться и предложить коляску для транспортировки. Другие, будто бы бывшие на месте, говорят, что пациентка сама отказалась от помощи, хотя врачи вызывали ей скорую. Якобы так он добралась до машины и прежде, когда приезжала в клинику.
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