В Курской области женщина со сломанной ногой выползала из больницы

В больнице Курской области женщина со сломанной ногой на четвереньках покидала клинику. Инцидент произошел в Железногорске 30 марта.

Согласно предварительной информации, в больницу города обратилась женщина со сломанной ногой, покинула она ее ползком, так же она добрела до такси. Свидетели сообщают, что в половине второго дня пострадавшая женщина уходила из лечебнице на четвереньках, но никто из рабочего персонала ей не оказал помощь. Они якобы предлагали женщине взять себе костыли.

Никита Готский

Данный инцидент попал в Интернет, пользователи которого стали обсуждать происходящее. Они возмущаются тем, что никто из рядом присутствующих людей не помог женщине со сломанной ногой подняться и предложить коляску для транспортировки. Другие, будто бы бывшие на месте, говорят, что пациентка сама отказалась от помощи, хотя врачи вызывали ей скорую. Якобы так он добралась до машины и прежде, когда приезжала в клинику.