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| | Форсаж по-воронежски: Коммунальщик на большой скорости ночью катался на тракторе

Форсаж по-воронежски: Коммунальщик на большой скорости ночью катался на тракторе

Сегодня, 21:04
Сотрудники коммунальных служб Воронежа устроили "Форсаж" ночью 1 апреля на одной из дорог. Об этом сообщили в соцсетях.

Форсаж по-воронежски: Коммунальщик на большой скорости ночью катался на тракторе

 

Пользователи мировой "паутинки" восхищаются вождением воронежских уборщиков снега. Минувшей ночью возле главного помещения местного университета на улице с ветерком проезжал трактор, поднимавший прямо перед собой огромное цунами, высота которого намного больше нежели кабина тракториста. Неизвестно, отчего водитель проносился по спящему городу с немалой скоростью. В Сети высказывают предположение, что коммунальщики не смогли отказаться от увлекательных и драйвовых поездок ночью на большой скорости по дороге города, тем более днем здесь оживленное движение. "Ничто человеческое не чуждо", пишут люди.

В середине марта в Воронеже один из коммунальщиков лег отдохнуть на землю во время уборки снега. Забавный инциден произошел на остановке "Нижняя". В один момен рабочие остановились отдохнуть,а их коллега так устал, что лег на снег у дороги.
Никита Готский
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