Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово
| | Канатоходец сорвался с огромной высоты во время выступления в Братске

Канатоходец сорвался с огромной высоты во время выступления в Братске

Сегодня, 19:55
В Сети опубликовали видеоролик, на котором видно падение канатоходца с огромной высоты во время выступления в Братске Цирка династии Довгалюк. Видео было снято и опубликовано свидетелем ЧП Сергеем Мажитовым.

Канатоходец сорвался с огромной высоты во время выступления в Братске

 

На видео можно увидеть, как акробат сорвался с высоты и рухнул на арену цирка, пробив пол. Причиной инцидента стал трос, который потерял натяжение.


К счастью, артист не получил серьезных телесных повреждений. Ему помогли подняться коллеги. Канатоходец поклонился зрителям. Однако было видно, как акробат держится за левую руку, которую, вероятно, ударил во время падения.
Татьяна Преображенская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Акробат цирка Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления, скончался
Акробат цирка Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления, скончался

Акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов сегодня ночью в больнице скончался.

Врачи ввели в искусственную кому сорвавшегося с высоты артиста цирка Запашного
Врачи ввели в искусственную кому сорвавшегося с высоты артиста цирка Запашного

Акробат цирка Запашного Антон Мартынов сегодня во время исполнения номера в Элисте сорвался с высоты и получил черепно-мозговую травму. Врачи ввели

В Мексике акробат рухнул с семиметровой высоты во время представления
В Мексике акробат рухнул с семиметровой высоты во время представления

Несчастный случай произошёл недавно во время циркового шоу в штате Халиско, расположенном в Мексике. Акробат по имени Леонардо Сезар Хименес не удержался на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости