Канатоходец сорвался с огромной высоты во время выступления в Братске

На видео можно увидеть, как акробат сорвался с высоты и рухнул на арену цирка, пробив пол. Причиной инцидента стал трос, который потерял натяжение.
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На видео можно увидеть, как акробат сорвался с высоты и рухнул на арену цирка, пробив пол. Причиной инцидента стал трос, который потерял натяжение.
Акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов сегодня ночью в больнице скончался.
Акробат цирка Запашного Антон Мартынов сегодня во время исполнения номера в Элисте сорвался с высоты и получил черепно-мозговую травму. Врачи ввели
Несчастный случай произошёл недавно во время циркового шоу в штате Халиско, расположенном в Мексике. Акробат по имени Леонардо Сезар Хименес не удержался на