Канатоходец сорвался с огромной высоты во время выступления в Братске

В Сети опубликовали видеоролик, на котором видно падение канатоходца с огромной высоты во время выступления в Братске Цирка династии Довгалюк. Видео было снято и опубликовано свидетелем ЧП Сергеем Мажитовым.





Татьяна Преображенская

На видео можно увидеть, как акробат сорвался с высоты и рухнул на арену цирка, пробив пол. Причиной инцидента стал трос, который потерял натяжение.К счастью, артист не получил серьезных телесных повреждений. Ему помогли подняться коллеги. Канатоходец поклонился зрителям. Однако было видно, как акробат держится за левую руку, которую, вероятно, ударил во время падения.