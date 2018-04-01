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| | Автобус врезался в легковую машину в Екатеринбурге

Автобус врезался в легковую машину в Екатеринбурге

Сегодня, 18:30
На одной из дорог Екатеринбурга автобус влетел в легковую машину. ДТП произошло на улице Бардина.

Автобус врезался в легковую машину в Екатеринбурге

 

В День дурака в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль на улице Бардина. Как рассказали свидетели дорожно-транспортного инцидента, обе машины влетели друг в друга в правом ряду. Как ныне предполагается, виновником аварии может являться владелец автомобиля ВАЗ, попытавшийся перестроиться, при этом не приняв во внимание безопасность своего хода. Скорость была небольшая, поэтому оба транспортных средства в ДТП сильно не пострадали. Никто из горожан ранений не получил.

Ранее тройное ДТП произошло на Урале. На трассе "Екатеринбург-Тюмень" произошло столкновение трех машин, пострадали мужчина, две женщины и четыре ребенка. Виноват в ДТП водитель иномарки, врезавшийся в другую машину, они вылетели на "встречку", где влетели в третьего участника инцидента.
Никита Готский
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