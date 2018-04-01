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| | Полиция сняла оцепление в центре Кемерово

Полиция сняла оцепление в центре Кемерово

Сегодня, 18:17
Полицейские сняли оцепление в центре Кемерово. Площадь Советов была недоступна для проезда и прохода с самого дня трагедии в «Зимней вишне». Сейчас там снова играют дети и степенно прохаживаются взрослые кемеровчане.

Полиция сняла оцепление в центре Кемерово

 

Напомним, что 27 марта жители столицы Кузбасса собрались на площади советов для массового митинга, на котором требовали наказания виновникам трагедии. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев ранее заявил, что виновные в пожаре в торговом центре понесли самое строгое наказание. Сегодня президент РФ подписал заявление экс-губернатора Амана Тулеева об отставке. Тулеев заявил, что не может оставаться на посту после трагедии, которая унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Дарья Светозарова
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