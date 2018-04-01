Львовские радикалы подожгли польский автобус

Чиновник горсовета Львова Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что в городе местные радикалы спалили польский автобус.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Анна Котова

Сообщается, что происшествие зафиксировано ночью 1 апреля вблизи Стрыйского автовокзала. Политик заявил, что транспортное средство обклеили красно-черными листовками. Также Зинкевич сказал, что в поджоге пострадавших не зафиксировано. Сейчас на месте пожара работают пожарные и следователи. Специалисты потушили пламя. В завершение политик добавил, что такие поступки усугубляют и так натянутые отношения Польши и Украины.Напоминаем, что в последнее время отношения между Украиной и Польшой обострились. Причиной для этого послужили вопросы исторической памяти. Власти Варшавы критикуют позицию Киева по поводу героизма ОУН-УПА*, а также осуждают постоянный вандализм, направленный на польские места памяти в Украине.