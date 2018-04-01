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| | Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире

Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире

Сегодня, 17:57
В Петербурге риэлтор сдала квартиру женщине, которая во время ремонта нашла в шкафу мумию человека. Подозреваемой в этом деле стала риэлтор.

Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире

 

1 апреля жительница Петербурга пригласила ремонтников, которые должны были навести порядок в съемной квартире. Когда риэлтор сдавала квартиру, то сообщила, что квартира в плохом состоянии и требует ремонта. Средства, которые квартиросъемщица потратила бы на ремонт, должны были вычесть из арендной платы. Интуиция или плохой запах подсказали девушке начать уборку с кладовой. При разборе вещей в комнате девушка с работниками нашла «курган», сделанный из монтажной пены. Как оказалось, под пеной оказалась мумия человека, одетого в коричневые штаны, скорее всего, мужчина. Незамедлительно квартиросъемщица обратилась к стражам порядка.

Выяснилось, что данная квартира до этого принадлежала 53-летнему мужчине, который умер восемь месяцев назад. Также стражи порядка выяснили, что риэлтор никогда не работала по этой профессии, а только сожительствовала с прошлым хозяином квартиры. Сейчас мумию отправили на экспертизу, квартиру опечатали, а договор аренды аннулировали.
Анна Котова
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