Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля

В Москве сотрудниками ГИБДД на МКАД была задержана Яна Костина. Её обвиняют в краже автомобиля.

Финалистку конкурса «Топ самых красивых стюардесс России» задержали в Москве по подозрению в хищении дорогостоящего автомобиля Mercedes у одного из бизнесменов. По словам сотрудников правоохранительных органов, Костина на момент задержания находилась за рулём авто, которое, по словам самого потерпевшего, было ранее угнано неизвестным лицом.

Ещё в 2017 году бизнесмен подал заявление в полицию о пропаже машины, но только сейчас её удалось найти. Мужчина предполагал, что в пропаже была виновата банда хулиганов. Сама Яна Костина отрицает свою вину и заявляет, что автомобиль был приобретён в автосалоне. На данный момент дело не закрыто, и сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор дополнительной информации.