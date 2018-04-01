Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово Скончался академик РАН Владимир Накоряков Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны В Goat Simulator введут королевскую битву Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года
| | Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля

Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля

Сегодня, 16:07
В Москве сотрудниками ГИБДД на МКАД была задержана Яна Костина. Её обвиняют в краже автомобиля.

Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля

 

Финалистку конкурса «Топ самых красивых стюардесс России» задержали в Москве по подозрению в хищении дорогостоящего автомобиля Mercedes у одного из бизнесменов. По словам сотрудников правоохранительных органов, Костина на момент задержания находилась за рулём авто, которое, по словам самого потерпевшего, было ранее угнано неизвестным лицом.

Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля

 

Ещё в 2017 году бизнесмен подал заявление в полицию о пропаже машины, но только сейчас её удалось найти. Мужчина предполагал, что в пропаже была виновата банда хулиганов. Сама Яна Костина отрицает свою вину и заявляет, что автомобиль был приобретён в автосалоне. На данный момент дело не закрыто, и сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор дополнительной информации.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве
Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

Сотрудники столичных правоохранительных органов осуществили задержание любительницы уличных гонок Мары Багдасарян, которая находилась за рулём автомобиля в

Юлия Началова задержана за рулём своего автомобиля в Москве
Юлия Началова задержана за рулём своего автомобиля в Москве

Известная российская певица Юлия Началова была задержана сотрудниками дорожной инспекции, за «странное» вождение своего автомобиля. Очевидцы утверждают, что

В Удмуртии девятиклассница задержана за угон автомобиля матери
В Удмуртии девятиклассница задержана за угон автомобиля матери

Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД РФ «Сарапульский» за угон автомобиля задержана ученица 9-го класса средней школы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости