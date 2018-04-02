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| | Экстрасенсы разобрались в истории с гибелью мальчика из Татарстана

Экстрасенсы разобрались в истории с гибелью мальчика из Татарстана

Сегодня, 05:20
15-летнего юношу, который проживал в селе Ютаза, нашли мертвым в нерабочем ангаре в 2016 году. Происшествие взялись расследовать герои программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших», что проходит на телеканале ТНТ.

Экстрасенсы разобрались в истории с гибелью мальчика из Татарстана

 

Известно, что подросток учился в 9 классе и любил посещать секцию по боксу. Через неделю после соревнований школьник, неизвестно по каким причинам, пропал. Спустя малый промежуток времени о мальчике стали беспокоиться преподаватели и одноклассники, так как на занятиях его не наблюдалось. Школьники сообщили об этом родителям и только после такого звоночка начались поиски. Позже к родителям мальчика присоединились одноклассники, преподаватели, а также товарищи по спортивной секции и вершители правосудия.

Ближе к полуночи сотрудники МВД сообщили отцу и матери подростка неприятную весть - их сына нашли мертвым в заброшенном ангаре. По версии правоохранительных органов, юноша погиб от рук неизвестных злоумышленников. Но родители придерживаются иного мнения. Они считают, что его убил родственник избитого мальчика, так как накануне до случившегося, школьник поучаствовал в массовой драке, где хорошенько побил своего оппонента.

Вот происшествие дошло до программы «Битва сильнейших». Разобраться в инциденте помогли азербайджанский ясновидящий Зиратдин Арзаев и казахская шаманка Кожетта. Экстрасенс из Казахстана не ответила точно, а вот Арзаев подтвердил версию близких, которые раз и навсегда потеряли своего сына.
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