Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово

Активист Либертарианской партии и блогер Михаил Светов не смог выступить с запланированной лекцией в Кемерово. На выходе из здания аэропорта блогера задержали неизвестные. По словам активиста, его избили и отправили без его желания обратно в столицу.

О случившемся Михаил Светов написал в социальных сетях. Блогер заявляет, что 15 крепких людей в штатском действовали в сговоре с работниками аэропорта. Неизвестные отвели его в служебную комнату, где отняли мобильное устройство и имеющиеся документы. Светов утверждает, что его таскали за волосы, несколько раз ударили в бок и давили на глаза. В заточении он пробыл около 40 минут. Кроме того, люди в штатском угрожали оппозиционеру. После всего затолкали силой на обратный рейс в Москву, отдав забранные документы и мобильный телефон.Активист уточнил, что серьезных повреждений ему не причинили, так как хотели просто напугать. "Парень отделался несколькими синяками и выдранным клочком волос", - заявил Михаил. По прибытию в столицу, Светов сразу же написал заявление в полицию.