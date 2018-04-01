Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово Скончался академик РАН Владимир Накоряков Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны В Goat Simulator введут королевскую битву Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года
| | Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово

Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово

Сегодня, 15:58
Активист Либертарианской партии и блогер Михаил Светов не смог выступить с запланированной лекцией в Кемерово. На выходе из здания аэропорта блогера задержали неизвестные. По словам активиста, его избили и отправили без его желания обратно в столицу.

Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово

 

О случившемся Михаил Светов написал в социальных сетях. Блогер заявляет, что 15 крепких людей в штатском действовали в сговоре с работниками аэропорта. Неизвестные отвели его в служебную комнату, где отняли мобильное устройство и имеющиеся документы. Светов утверждает, что его таскали за волосы, несколько раз ударили в бок и давили на глаза. В заточении он пробыл около 40 минут. Кроме того, люди в штатском угрожали оппозиционеру. После всего затолкали силой на обратный рейс в Москву, отдав забранные документы и мобильный телефон.

Активист уточнил, что серьезных повреждений ему не причинили, так как хотели просто напугать. "Парень отделался несколькими синяками и выдранным клочком волос", - заявил Михаил. По прибытию в столицу, Светов сразу же написал заявление в полицию.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Блогера Илью Варламова в Ставрополе облили зеленкой
Блогера Илью Варламова в Ставрополе облили зеленкой

В аэропорту Ставрополя блогера Илью Варламова облили зеленкой и попытались избить. Об этом сообщил в своем Twitter сам блогер.

В центре Москвы неизвестные избили Дворковича
В центре Москвы неизвестные избили Дворковича

В Центре Москвы избили брата Аркадия Дворковича. Об этом сам пострадавший от хулиганов написал на своей странице в Facebook.

В Минске задержали общественного активиста Владимира Кумца
В Минске задержали общественного активиста Владимира Кумца

Белорусские медиа-службы сообщают, что в Минске был задержан общественный активист Владимир Кумец. Его брат рассказал журналистам «Радыё Свабода», что мужчина

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости