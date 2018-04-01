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| | Российский дипломат стал участником в ДТП в Киеве

Российский дипломат стал участником в ДТП в Киеве

Сегодня, 15:15
Украинские правоохранители выясняют подробности автомобильной аварии с участием работника российского посольства. В пресс-службе диппредставительства сообщили о том, что полиция устанавливает степень вины каждого из участников ДТП, но отрицают, что российский дипломат был пьян.

Российский дипломат стал участником в ДТП в Киеве

 

Ранее украинские масс-медиа сообщили о столкновении двух автомобилей на одной из киевских улиц. По информации журналистов, авария произошла на улице Нижний Вал. Легковушка Volkswagen с российскими дипломатическими номерами врезалась в припаркованное такси. При этом украинская пресса не забыла упомянуть, что дипломат находился в нетрезвом виде, будучи за рулем.

В пресс-службе украинской полиции заявили, что пьяный российский дипломат не справился с управлением и врезался в припаркованный неподалеку автомобиль KIA. А когда патрульные попытались составить протокол, водитель предъявил дипломатический паспорт. Однако полицейские все равно подробно описали инцидент и подали рапорт начальству. В пресс-службе добавили, что копию этого рапорта скоро обнародуют в СМИ. Отмечается, что шофера-дипломата пришлось отпустить.
Дарья Светозарова
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