Ростовчане призывают власти разобраться с рушащимся домом на улице Шаумяна

По словам очевидцев, жилое здание, расположенное на улице Шаумяна требует срочного ремонта, поскольку его облицовка постоянно отпадает, о чем явно свидетельствуют куски кирпичей на тротураре под домом и расширяющийся проем между ними. В качестве подтверждения своих слов ростовчане прилагают снимки аварийного здания.
Подписчики обращаются за помощью к местным властям, напоминая, что около этого дома, расположенного в центре Ростова-на-Дону, циркулирует постоянный поток людей, в том числе дети и пожилые люди, которым грозит нешуточная опасность в случае падения кирпича на голову.
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