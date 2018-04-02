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| | Ростовчане призывают власти разобраться с рушащимся домом на улице Шаумяна

Ростовчане призывают власти разобраться с рушащимся домом на улице Шаумяна

Сегодня, 03:30
Жители Ростова пытаются привлечь внимание местных властей к общественной проблеме, развернув целую кампанию в соцсетях. Ее главная цель заключается в необходимости принятия решения относительно разрушающегося здания в центре города.

Ростовчане призывают власти разобраться с рушащимся домом на улице Шаумяна

 

По словам очевидцев, жилое здание, расположенное на улице Шаумяна требует срочного ремонта, поскольку его облицовка постоянно отпадает, о чем явно свидетельствуют куски кирпичей на тротураре под домом и расширяющийся проем между ними. В качестве подтверждения своих слов ростовчане прилагают снимки аварийного здания.

Подписчики обращаются за помощью к местным властям, напоминая, что около этого дома, расположенного в центре Ростова-на-Дону, циркулирует постоянный поток людей, в том числе дети и пожилые люди, которым грозит нешуточная опасность в случае падения кирпича на голову.
Пойда Анна
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