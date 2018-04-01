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Новая смерть в «Зимней вишне»: Работник СК утонул в сауне

Сегодня, 14:37
Очевидно, бренд «Зимняя вишня» не приносит счастья людям, где бы не находилось заведение с таким названием. 28 марта, в день национального траура по жертвам пожара в кемеровском торговом центре, в Томске погиб следователь. Его нашли мертвым в сауне «Зимняя вишня».

Новая смерть в «Зимней вишне»: Работник СК утонул в сауне

 

Идентичность названий объясняется тем, что и томской сауной и кемеровским ТЦ владеет один и тот же человек – сибирский миллиардер Денис Штенгелов. Погибшего следователя звали Алексей Чащин. Он служил в органах в чине полковника. Сейчас его коллеги выясняют обстоятельства гибели офицера.

Сам владелец «зимних вишен» сейчас находится за границей, в Австралии. Недавно предприниматель обещал вернуться, но пока так и не приехал. Приезд в родные пенаты не ускорило даже известие о пожаре в торговом центре и уголовное разбирательство.

По непроверенным данным, дело о гибели полковника расследуется как «насильственная смерть». Хотя судмедэксперт пояснил, что это понятие употребляется и при несчастном случае, и при убийстве. На голове у погибшего обнаружили повреждение, которое мог спровоцировать удар тупым предметом. Не исключено, что жертва могла удариться головой о бортик бассейна, но его могли и ударить. Сообщается, что вместе с ним в сауне были и другие правоохранители, но до приезда медиков успели разойтись.

Камеры видеонаблюдения уже «подчистили», что также затрудняет поиск компаньонов погибшего. Следователи допускают, что смерть полковника могла иметь отношение к делам, имеющимся у него в разработке. В частности, он вел дело о коррумпированном полицейском очень высокого звания. Однако обывателей волнует еще один вопрос – почему офицеры СК в принципе пошли «оттянуться» в сауну в день памяти погибших в страшном пожаре.
Дарья Светозарова
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