В Сеть выложили вырезанный фрагмент видеозаписи с началом пожара в «Зимней вишне»

На видео можно увидеть, как люди информируют других посетителей о возгорании. Видно как одни свободно, без паники уходят из здания, другие же мчат скорее в игровую, чтобы забрать своих детей. Однако когда пламя добралось до скопления людей, то все спокойствие нарушается – посетители начинают бежать в сторону выхода.
Напомним, что ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. Это страшнейшая катастрофа за последние десятки лет. В СМИ сообщают, что вследствие происшествия погибло 64 человека и еще около 80 получили травмы. Сейчас по факту катастрофы возбуждено уголовное дело.
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