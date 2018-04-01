В Сеть выложили вырезанный фрагмент видеозаписи с началом пожара в «Зимней вишне»

Игорь Востриков, который потерял всю свою семью, выложил ролик, где изображено самое начало возгорания в ТЦ «Зимняя вишня». Стоит отметить, что до этого момента фрагмент возгорания по неизвестным причинам не хотели публиковать, поэтому его просто-напросто вырезали из основного видеоряда с инцидентом.

На видео можно увидеть, как люди информируют других посетителей о возгорании. Видно как одни свободно, без паники уходят из здания, другие же мчат скорее в игровую, чтобы забрать своих детей. Однако когда пламя добралось до скопления людей, то все спокойствие нарушается – посетители начинают бежать в сторону выхода.Напомним, что ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. Это страшнейшая катастрофа за последние десятки лет. В СМИ сообщают, что вследствие происшествия погибло 64 человека и еще около 80 получили травмы. Сейчас по факту катастрофы возбуждено уголовное дело.