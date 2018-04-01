В Домодедово молодая пассажирка избила пограничника

В воздушной гавани «Домодедово» произошел вопиющий инцидент. Одна из пассажирок, 19-летняя не попавшая на самолет девушка, напала на работника пограничной службы.

Анна Котова

Пограничник аэропорта «Домодедово» пострадал от 19-летней девушки, которая опоздала на свой самолет. Она налетела на парня с кулаками, в результате чего повредила ему лицо. 37-летний молодой человек обратился за помощью к медикам. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы и ранения мягких тканей лица.Сообщается, что пострадавший написал на хулиганку заявление в полицию. Сам молодой человек рассказал, что хулиганка вошла в комнату старшего смены пограничников и без какой либо причины налетела с кулаками на него. Отметим, что девушка опоздала на самолет из-за того, что ее мужу запретили лететь. Скорее всего, это и стало мотивом для нападения и агрессии. Сейчас специалисты разбираются в сложившейся ситуации.