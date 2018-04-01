Отказ возлюбленной заставил учителя подорвать 20 школьников

Жители села Гиска в Молдавии вспомнили трагическую историю, произошедшую в далеком 1950 году. История безответной любви двух преподавателей обернулась взрывом школы и гибелью 20 детей.

Пойда Анна

Согласно архивным данным, переживший войну офицер, работающий военруком в сельской школе Гиска, влюбился в учительницу русского языка, которая пользовалась огромным уважением и доверием своих учеников благодаря спокойному и доброму характеру. Молодая и красивая девушка, которая рано осталась вдовой, также сначала не осталась равнодушна к ухаживаниям военрука и даже начала готовиться к свадьбе, однако их счастье рухнуло в один день.Учительница узнала, что любимый скрывал от нее наличие законной супруги и сына, которые проживали в Рязани, и резко порвала все отношения, не желая более встречаться с тем, кто ее предал. Влюбленный мужчина не мог смириться с таким решением, пытаясь получить прощение девушки, однако она оставалась непреклонной. Последней точкой для военрука стал отказ несостоявшейся жены прийти на его день рождения, который праздновало все село.Одурманенный алкоголем офицер раздобыл взрывчатку, с которой пришел на урок бывшей возлюбленной, сообщив, что принес с собой подарок. Девушка попыталась спасти жизни школьников, приказав им бежать, однако дети растерялись и в этот момент прогремел взрыв, сила которого заставила здание буквально сложиться.В результате взрыва жизни лишились не только военрук и учительница, но также 20 учеников и завуч школы, в честь которых на месте трагедии создали мемориал, при этом имя убийцы там не указано, поскольку люди навсегда вычеркнули его из памяти.