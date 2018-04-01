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| | "Денег нет, но вы держитесь": Жителям Волоколамска выдали 1000 респираторов

"Денег нет, но вы держитесь": Жителям Волоколамска выдали 1000 респираторов

Сегодня, 11:14
Проживающие возле мусорного полигона "Ядрово" жители Волоколамска получили тысячу респираторов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"Денег нет, но вы держитесь": Жителям Волоколамска выдали 1000 респираторов

 

На постах в зоне полигона "Ядрово" на протяжении суток разовые превышения допустимой нормы по сероводороду эксперты не зафиксировали, лаборатории за сутки провели более двух десятков замеров воздуха, было завезено до 1,2 тысяч кубометров земли для засыпки полигона, людям сотрудники администрации Волоколамска выдали одну тысячу респираторов для защиты от зловония.

Население Волоколамска неоднократно жаловалось на отрицательные жизненные условия возле полигона "Ядрово" и неприятный запах, исходящий со свалки. В марте более 20 учеников местной школы обратились к медикам по причине негативного самочувствия. Люди связывают это с выбросом свалочного газа. Местные чиновники намерены решить проблему до 15 июня.
Никита Готский
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