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| | В Ленобласти горит склад деревообрабатывающего завода

В Ленобласти горит склад деревообрабатывающего завода

Сегодня, 10:50
В Бокситогорском районе Ленинградской области охвачено пламенем хранилище деревообрабатывающего предприятия. Пресс-служба МЧС информирует, что в инциденте никто не пострадал.

В Ленобласти горит склад деревообрабатывающего завода

 

Уполномоченный МЧС по области сообщил, что 1 апреля в восьмом часу утра дежурный зафиксировал сообщение, что в Бокситогорском районе горит склад. Сейчас строение тушат 22 сотрудника пожарной службы. В возгорании никто не погиб и не пострадал. Огонь охватил общую площадь в 400 квадратных метров.

Отметим, что в данном районе, где пламенем охвачен склад, располагается деревообрабатывающая организация. Известно, что в год данное предприятие перерабатывает больше 650 тысяч кубометров, а готовой продукции выдает 350 тысяч кубометров. Главное сырье – это ель, 80% которого привозится из Ленинградской области, а остальные 20% - из других областей.
Анна Котова
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