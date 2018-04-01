В Благовещенске загорелся мемориал погибшим в Кемерово

Данный мемориал был организован стихийно благодаря стараниям местных жителей, решивших почтить память погибших детей, принеся мягкие игрушки и расставив свечи.
Согласно данным, предоставленным сотрудниками ГУ МЧС по Амурской области, возгорание удалось ликвидировать за короткий срок, равный трем минутам, поэтому в результате него никто не пострадал. Причина пожара заключалась в неосторожном обращении с огнем, поскольку последний из-за порыва ветра перекинулся на игрушки из легко воспламеняющегося материала.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях