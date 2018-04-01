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| | В Благовещенске загорелся мемориал погибшим в Кемерово

В Благовещенске загорелся мемориал погибшим в Кемерово

Сегодня, 10:39
Сегодня в Благовещенске началось стихийное возгорание на территории импровизированного мемориала, посвященного жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Огонь занялся от свечей, расставленных по периметру мемориала.

В Благовещенске загорелся мемориал погибшим в Кемерово

 

Данный мемориал был организован стихийно благодаря стараниям местных жителей, решивших почтить память погибших детей, принеся мягкие игрушки и расставив свечи.

Согласно данным, предоставленным сотрудниками ГУ МЧС по Амурской области, возгорание удалось ликвидировать за короткий срок, равный трем минутам, поэтому в результате него никто не пострадал. Причина пожара заключалась в неосторожном обращении с огнем, поскольку последний из-за порыва ветра перекинулся на игрушки из легко воспламеняющегося материала.
Пойда Анна
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