Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Завтра на Землю упадет китайская космическая станция Путин принял заявление Тулеева и согласился отстранить его с должности Новое приложение для Androind спрячет вырез на экране смартфона Максим Фадеев рассказал как его обматерил Юрий Николаев Орангупанда или пандангутанг: Ученые показали «результат» скрещивания орангутанга и панды В продаже появится Coca-Cola со вкусом активированного угля и авокадо Концерт юных артистов «Синяя птица» посвятят погибшим в Кемерово Губернатор Кемерово Аман Тулеев подал в отставку Сергея Мавроди тайно похоронили в Москве на Троекуровском кладбище Занюхай презерватив: Молодёжь поглощает новый опасный челлендж Участница "Дом-2" заявила о беременности от любовника Ольги Бузовой В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово
| | Во Франции в результате аварии на карусели погиб один человек

Во Франции в результате аварии на карусели погиб один человек

Сегодня, 10:01
В одном из центральных городов Франции Нёвиль-сюр-Сон произошла трагедия, унесшая жизнь одного человека. Согласно данным местного телевидения, гибель наступила в результате падения кабины карусели.

Во Франции в результате аварии на карусели погиб один человек

 

Одна из каруселей, установленных на площади в честь пасхальной ярмарки, по неподтвержденным сведениям, находилась в неисправном состоянии, поэтому в момент запуска от нее отвалилась большая кабина, в которой на тот момент пребывали 11 человек.

От травм, полученных в ходе падения кабины, скончался один мужчина, а еще четверо пострадали тогда, как трое детей отделались лишь незначительными повреждениями и испугом. Кроме того, состояние здоровья еще одного пострадавшего вызывает серьезные опасения у медиков.

В настоящее время по факту случившегося представители жандормерии Франции возбуди уголовное дело, дабы выяснить причину аварии.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Мексике 12 человек пострадали из-за аварии на цепочной карусели
В Мексике 12 человек пострадали из-за аварии на цепочной карусели

В Мексике двенадцать человек пострадали в результате аварии на цепной карусели. Об этом сообщили западные новостные агентства. Отмечается, что среди всех

В Ленобласти в результате массового ДТП погиб один человек и четверо пострадали
В Ленобласти в результате массового ДТП погиб один человек и четверо пострадали

В Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого один человек скончался и еще четверо получили серьезные травмы, сообщает пресс-служба главного

Во Франции погиб один человек в результате взрыва в парке аттракционов
Во Франции погиб один человек в результате взрыва в парке аттракционов

Во Франции в закрытом на ремонт парке аттракционов, в результате взрыва погиб один человек и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости