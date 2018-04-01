Во Франции в результате аварии на карусели погиб один человек

Одна из каруселей, установленных на площади в честь пасхальной ярмарки, по неподтвержденным сведениям, находилась в неисправном состоянии, поэтому в момент запуска от нее отвалилась большая кабина, в которой на тот момент пребывали 11 человек.
От травм, полученных в ходе падения кабины, скончался один мужчина, а еще четверо пострадали тогда, как трое детей отделались лишь незначительными повреждениями и испугом. Кроме того, состояние здоровья еще одного пострадавшего вызывает серьезные опасения у медиков.
В настоящее время по факту случившегося представители жандормерии Франции возбуди уголовное дело, дабы выяснить причину аварии.
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