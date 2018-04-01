Во Франции в результате аварии на карусели погиб один человек

В одном из центральных городов Франции Нёвиль-сюр-Сон произошла трагедия, унесшая жизнь одного человека. Согласно данным местного телевидения, гибель наступила в результате падения кабины карусели.

Пойда Анна

Одна из каруселей, установленных на площади в честь пасхальной ярмарки, по неподтвержденным сведениям, находилась в неисправном состоянии, поэтому в момент запуска от нее отвалилась большая кабина, в которой на тот момент пребывали 11 человек.От травм, полученных в ходе падения кабины, скончался один мужчина, а еще четверо пострадали тогда, как трое детей отделались лишь незначительными повреждениями и испугом. Кроме того, состояние здоровья еще одного пострадавшего вызывает серьезные опасения у медиков.В настоящее время по факту случившегося представители жандормерии Франции возбуди уголовное дело, дабы выяснить причину аварии.