В Волоколамске задержали руководителя митинга

Задержанного вместе с водителем служители закона доставили в полицейский участок района в Истре. Сам же организатор митинга с помощью видео обратился к пользователям интернета. Подозреваемый сообщил, что во время задержания ему так никто не объяснил причину. В дежурную часть задержанный отдал написанное им заявление о том, что правоохранители превысили свои полномочия. Организатор акции заявляет, что его задержали для того, чтобы не дать ему выступить на митинге.
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