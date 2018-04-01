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| | В Волоколамске задержали руководителя митинга

В Волоколамске задержали руководителя митинга

Сегодня, 09:48
В Волоколамске стражами порядка был задержан один из организаторов митинга, направленного против полигона «Ядрово». Машина задержанного была остановлена 31 марта по пути в Москву.

В Волоколамске задержали руководителя митинга

 

Задержанного вместе с водителем служители закона доставили в полицейский участок района в Истре. Сам же организатор митинга с помощью видео обратился к пользователям интернета. Подозреваемый сообщил, что во время задержания ему так никто не объяснил причину. В дежурную часть задержанный отдал написанное им заявление о том, что правоохранители превысили свои полномочия. Организатор акции заявляет, что его задержали для того, чтобы не дать ему выступить на митинге.

 
Напоминаем, что после массового протеста у районной администрации Волоколамского района 29 марта должны были ввести режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в районе объявлена повышенная готовность, однако ЧС пока никто не вводил.

Анна Котова
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