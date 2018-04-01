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| | Сергея Мавроди тайно похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Сергея Мавроди тайно похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Сегодня, 08:54
31 марта известного основателя пирамиды «МММ» Сергея Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище в Москве втайне от общественности. Сообщается, что закрытую траурную церемонию посетили только самые близкие и родные Мавроди.

Сергея Мавроди тайно похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

 

Похороны «великого комбинатора» прошли в строгой секретности. Территория кладбища охранялась. Известно, что в последний путь Сергея пришли провожать не больше двадцати человек, в том числе бывшая супруга финансиста Елена Мавроди и его дочь, а также родственники по линии тети. Также сообщается, что попрощаться с бизнесменом пришли участники его пирамиды 2011 года.

Ранее стало известно, что труп Мавроди был занесен в список «ненужных», так как спустя несколько дней после смерти родственники не забрали тело умершего. Брат Мавроди отказался хоронить финансиста рядом со своими родителями на Хованском кладбище. Тело основателя пирамиды 90-х 30 марта забрала его экс-жена, а погребение состоялось за счет благотворительных пожертвований вкладчиков финансовых пирамид. 26 марта бизнесмена доставили в медицинское учреждение после того, как он потерял сознание на автобусной остановке. В больнице Мавроди вскоре умер. Причиной внезапной смерти стал острый инфаркт миокарда.
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