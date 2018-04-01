Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей в «Зимней вишне»

Александр Бастрыкин, занимающий пост председателя СК РФ, вручил ведомственные награды жителям Кемерово, которые принимали участие в спасении людей в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Эту информацию обнародовал представитель СК Светлана Петренко.

Пойда Анна

По словам Александра Бастрыкина, ему нередко приходилось встречаться с героическими личностями, которые высоко ценят человеческие жизни и даже готовы рискнуть своими ради спасения других. Кроме того, подобные люди проявляют больше мужества, нежели уполномоченные сотрудники, вынужденные делать это по долгу службы.Председатель также подчеркнул, что эти медали следует расценивать как боевые, ведь ими награждают настоящих героев, при этом не важно, где они проявили свою силу и храбрость, на поле боя или в повседневной жизни. Кроме того, Бастрыкин пообещал добраться до правды, дабы найти и наказать виновных.