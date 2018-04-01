В Индии рухнул отель и забрал жизни порядка 10 человек

Известно, что обрушение случилось 31 марта поздно вечером.
Мэр города Малини Гаура сообщил, что под разрушенными стенами находятся множество людей, поэтому спасательные операции проводятся крайне тщательно.
В пресс-службе Asian Age заявили, что под развалины могут попасть и случайные прохожие. Эксперты предполагают, что причиной крушения стал автомобиль, который на большой скорости въехал в здание. Однако в официальных источниках ничего не сообщают по поводу причины обрушения.
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