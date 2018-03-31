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| | В Твери женщину и ее трехлетнюю дочь зажало дверью маршрутки

В Твери женщину и ее трехлетнюю дочь зажало дверью маршрутки

Сегодня, 20:56
Руку трехлетней девочки зажало дверью маршрутного такси. При этом транспортное средство даже не остановилось – водитель продолжил движение.

В Твери женщину и ее трехлетнюю дочь зажало дверью маршрутки

 

Инцидент произошел на повороте с улицы Можайской на Октябрьский проспект. Очевидцы рассказывают, что едва кроха оказалась на улице, шофер закрыл дверь, которая зажала руку девочки и матери, которая осталась внутри транспортного средства и попыталась схватить дочь.

Девочка едва не угодила под колеса, так как маршрутное такси начало трогаться. Жизнь крохи спас прохожий, который проходил мимо. Он подхватил малышку и заставил шофера остановиться. Сразу после этого мать девочки вышла из салона транспортного средства.

Сообщается, что инцидентом занимаются работники регионального СК. Следователи проверяют, действительно ли имела место реальная угроза жизни ребенку.
Дарья Светозарова
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