В Твери женщину и ее трехлетнюю дочь зажало дверью маршрутки

Инцидент произошел на повороте с улицы Можайской на Октябрьский проспект. Очевидцы рассказывают, что едва кроха оказалась на улице, шофер закрыл дверь, которая зажала руку девочки и матери, которая осталась внутри транспортного средства и попыталась схватить дочь.
Девочка едва не угодила под колеса, так как маршрутное такси начало трогаться. Жизнь крохи спас прохожий, который проходил мимо. Он подхватил малышку и заставил шофера остановиться. Сразу после этого мать девочки вышла из салона транспортного средства.
Сообщается, что инцидентом занимаются работники регионального СК. Следователи проверяют, действительно ли имела место реальная угроза жизни ребенку.
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