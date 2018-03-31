В Твери женщину и ее трехлетнюю дочь зажало дверью маршрутки

Руку трехлетней девочки зажало дверью маршрутного такси. При этом транспортное средство даже не остановилось – водитель продолжил движение.

Дарья Светозарова

Инцидент произошел на повороте с улицы Можайской на Октябрьский проспект. Очевидцы рассказывают, что едва кроха оказалась на улице, шофер закрыл дверь, которая зажала руку девочки и матери, которая осталась внутри транспортного средства и попыталась схватить дочь.Девочка едва не угодила под колеса, так как маршрутное такси начало трогаться. Жизнь крохи спас прохожий, который проходил мимо. Он подхватил малышку и заставил шофера остановиться. Сразу после этого мать девочки вышла из салона транспортного средства.Сообщается, что инцидентом занимаются работники регионального СК. Следователи проверяют, действительно ли имела место реальная угроза жизни ребенку.