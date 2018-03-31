В Ростове срочно эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Горизонт»

Сегодня в Ростове-на-Дону были эвакуированы клиенты и работники торгово-развлекательного комплекса под названием «Горизонт». Информация была обнародована изданием RostovGazeta.

Сообщается, что данная эвакуация оказалась учебной, которая проводилась по инициативе администрации «Горизонта». В ходе эвакуационных мер были привлечены сотрудники 13 пожарной части.Как оказалось, это не первая учебная эвакуация, которая проводится в заведениях Ростова. В нескольких крупных торговых комплексах города состоялись подобные эвакуации на прошлой неделе, среди них был эвакуирован ТРК «Мегамаг».

Татьяна Преображенская

Решение о проведении учебных эвакуаций было принято после пожара в Кемерово. Проведение эвакуационных мероприятий учебного характера имеет цель – проверку пожарной безопасности торговых центров Ростова-на-Дону.