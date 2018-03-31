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| | На востоке Москвы в трамвае произошел пожар

На востоке Москвы в трамвае произошел пожар

Сегодня, 19:01
Сегодня на востоке Москвы произошел неприятный инцидент с трамваем, который сильно напугал пассажиров.

На востоке Москвы в трамвае произошел пожар

 

У трамвая № 25, следовавшего по улице Олений Вал, недалеко от остановки «Охотничья застава» произошло короткое замыкание в электродвигателе. Из-за этого началось возгорание трамвая и пошли большие клубы дыма. Пассажиры были эвакуированы, некоторые сильно испугались. На место происшествия вызвали пожарная служба. Однако до их приезда водитель не растерялся и смог сам устранить возгорание. Трамвай был отправлен в депо на ремонтные работы и тщательное обследование для установления причин замыкания, предшествовавшего пожару.

В результате данного инцидента пострадавших среди пассажиров нет. Движение трамваев на улице Олений Вал уже восстановлено.
Пелагея Лебединская
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