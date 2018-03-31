На востоке Москвы в трамвае произошел пожар

Сегодня на востоке Москвы произошел неприятный инцидент с трамваем, который сильно напугал пассажиров.

Пелагея Лебединская

У трамвая № 25, следовавшего по улице Олений Вал, недалеко от остановки «Охотничья застава» произошло короткое замыкание в электродвигателе. Из-за этого началось возгорание трамвая и пошли большие клубы дыма. Пассажиры были эвакуированы, некоторые сильно испугались. На место происшествия вызвали пожарная служба. Однако до их приезда водитель не растерялся и смог сам устранить возгорание. Трамвай был отправлен в депо на ремонтные работы и тщательное обследование для установления причин замыкания, предшествовавшего пожару.В результате данного инцидента пострадавших среди пассажиров нет. Движение трамваев на улице Олений Вал уже восстановлено.