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| | Российский врач-терапевт: Память Юлии Скрипаль восстановится

Российский врач-терапевт: Память Юлии Скрипаль восстановится

Сегодня, 18:42
Дочь Сергея Скрипаля пришла в себя, однако она потеряла память и ничего не может сообщить о случившемся. Врач-терапевт Людмила Лапа утверждает, что в результате отравления память девушки серьёзно пострадала. Медик считает, что со временем память Юлии должна восстановиться.

Российский врач-терапевт: Память Юлии Скрипаль восстановится

 

Эксперт объяснила, что при отравлениях нервно паралитическими веществами, как правило, страдают нервные окончания. Людмила Лапа надеется, что память получится вернуть. Она считает, что восстановление памяти напрямую зависит от лечения, оказанного Скрипаль.

Специалист подчеркнула, что в таких случаях память всегда восстанавливается, вся проблема лишь в том, будет ли иметь это какие-либо последствия. Терапевт считает, что об этом можно будет говорить спустя некоторое время. Она отметила, что организм Юлии Скрипаль молодой, что весьма способствует восстановлению.
Татьяна Преображенская
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