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| | Уставшая горе-мамаша подперла люлькой с ребенком ворота автомойки

Уставшая горе-мамаша подперла люлькой с ребенком ворота автомойки

Сегодня, 18:50
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Послушано Ростов-на-Дону» очевидец увидел ошеломляющую картину: женщина оставила своего ребенка на выезде. На фото изображена желтая детская коляска на земле и рядом стоит мама.

Уставшая горе-мамаша подперла люлькой с ребенком ворота автомойки

 

«Вот так вот стоит горе-мамаша у выезда с автомойки. Люльку с малышом поставила на асфальт на проезде. Устала бедняжка видимо в руках держать», - пишет автор увиденного инцидента.

Уставшая горе-мамаша подперла люлькой с ребенком ворота автомойки

 

Некоторые шутливо отозвались на зрелище, другие возмущены таким поступком. «Подпёрла люлькой ворота, закрываются...» - написал один из комментаторов. «Потаскай ребёнка сутками, посмотрю я на твою поясницу. Ребёнок не на голом асфальте, в специальном устройстве, мать рядом, автор-моралфаг доморощенный. Подойди и помощь предложи, или в извилине промелькнула мысль только сфоткать?» - написала в знак защиты прав матери Анжелика Михайловна.

«Люлька на самом деле тяжёлая. По крайней мере для моих 47 кг. А плюс ещё ребёнок» - поддержала девушку Валерия Гранкина. Также многие начали осуждать автора фото за то, что не зная ситуации, делает необоснованные выводы.
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