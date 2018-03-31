Уставшая горе-мамаша подперла люлькой с ребенком ворота автомойки

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Послушано Ростов-на-Дону» очевидец увидел ошеломляющую картину: женщина оставила своего ребенка на выезде. На фото изображена желтая детская коляска на земле и рядом стоит мама.

«Вот так вот стоит горе-мамаша у выезда с автомойки. Люльку с малышом поставила на асфальт на проезде. Устала бедняжка видимо в руках держать», - пишет автор увиденного инцидента.

Некоторые шутливо отозвались на зрелище, другие возмущены таким поступком. «Подпёрла люлькой ворота, закрываются...» - написал один из комментаторов. «» - написала в знак защиты прав матери Анжелика Михайловна.» - поддержала девушку Валерия Гранкина. Также многие начали осуждать автора фото за то, что не зная ситуации, делает необоснованные выводы.