Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | На въезде в Воронеж из автомобилей образовалась 6-километровая пробка

На въезде в Воронеж из автомобилей образовалась 6-километровая пробка

Сегодня, 18:34
На подъезде к городу Воронеж на трех участках трассы М-4 проводится ремонт дороги, что и спровоцировало возникновение многокилометровой пробки из автомобилей.

На въезде в Воронеж из автомобилей образовалась 6-километровая пробка

 

31 марта в Рамонском районе на трассе М-4 «Дон» в связи с проведенными на дороге ремонтными работами создалась огромная пробка, длина которой составила 6,1 км. Затор начинается вблизи села Галкино и заканчивается у поворота на Староживотинное. Автомобили, которые находятся в пробке, могут развить среднюю скорость всего лишь 10 км/час. С такой скоростью крайние автомобили смогут достичь своего пункта назначения, который находится в районном центре, всего лишь утром, если не будет устранена причина создания пробки.

Отметим, что во время ремонтных работ на скоростной трассе М-4 такое явление многокилометровых пробок становится частым. В таком случае водителям нужно набраться терпения и потихоньку следовать своему пункту назначения.
Пелагея Лебединская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Пробки на въезде в Воронеж не исчезнут до конца года
Пробки на въезде в Воронеж не исчезнут до конца года

Пробки на въезде в Воронеж навряд ли исчезнут до конца 2017 года. По словам местных властей, участок автодороги А-134 будут расширять и там ведутся ремонтные

В Кемерово образовалась огромная пробка из-за ДТП
В Кемерово образовалась огромная пробка из-за ДТП

В Кемерово на Притомском проспекте утром 30 августа образовалась огромная пробка. Водители двигаются очень медленно по одной полосе движения. Из-за ДТП, часть

На МКАД образовалась 17-километровая пробка
На МКАД образовалась 17-километровая пробка

На юге Москвы сегодня с утра снова образовалась огромная пробка. По информации «Яндекс. Пробки» на МКАДе 17-ти километровый затор.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости