На въезде в Воронеж из автомобилей образовалась 6-километровая пробка

На подъезде к городу Воронеж на трех участках трассы М-4 проводится ремонт дороги, что и спровоцировало возникновение многокилометровой пробки из автомобилей.

Пелагея Лебединская

31 марта в Рамонском районе на трассе М-4 «Дон» в связи с проведенными на дороге ремонтными работами создалась огромная пробка, длина которой составила 6,1 км. Затор начинается вблизи села Галкино и заканчивается у поворота на Староживотинное. Автомобили, которые находятся в пробке, могут развить среднюю скорость всего лишь 10 км/час. С такой скоростью крайние автомобили смогут достичь своего пункта назначения, который находится в районном центре, всего лишь утром, если не будет устранена причина создания пробки.Отметим, что во время ремонтных работ на скоростной трассе М-4 такое явление многокилометровых пробок становится частым. В таком случае водителям нужно набраться терпения и потихоньку следовать своему пункту назначения.