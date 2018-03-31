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| | Родные погибших в Кемерово рассказали свою версию трагедии

Родные погибших в Кемерово рассказали свою версию трагедии

Сегодня, 18:27
Родственники погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» рассказали главе СК России Александру Бастрыкину свою версию трагедии в Кемерово. О подробностях рассказал журналистам Зураб Кекелидзе, который присутствовал во время разговора.

Родные погибших в Кемерово рассказали свою версию трагедии

 

Сообщается, что СК будет постоянно общаться с родными пострадавших и погибших при пожаре в Кемерово, в ведомстве предложили жертвам трагедии обращаться по любому социальному вопросу. До этого Александр Бастрыкин озвучил две версии случившейся трагедии – замыкание электропроводки или поджог. Больше всего специалисты склоняются к первой версии.

Один из родственников погибших высказал Бастрыкину свою версию происшествия. Благодаря тому, что собеседник главы СК является дипломированным электриком, он составил подробный план, на котором подробно показано, где именно и почему возникло возгорание. Зураб Кекелидзе отметил, что на плане показана причина возникновения огня – это замыкание проводки.
Анна Котова
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