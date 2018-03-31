На Камчатке разыскали ранее пропавшую девятилетнюю девочку

Полицейская поисковая группа вместе со служебной собакой отыскала девятилетнюю девочку, которая ушла погулять на улицу и заблудилась, едва не замерзнув от холода до смерти.

Пелагея Лебединская

На Камчатке в отделение полиции поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что у нее пропала девятилетняя дочь. Со слов матери, ребенок вышел из дома, в районе 16:00 погулять на улицу, и не вернулась, на телефонные звонки не отвечает. На вызов выехала спасательно-поисковая группа с полицейской собакой, которая взяла след и изначально привела к соседнему дому, где полицейским жительница дома рассказала, что девочка приходила играться к ее дочерям, но около двух часов назад ушла. После овчарка снова взяла след девочки и привела полицейских на сопку на высоте 60 метров над уровнем моря, где ребенок сидел, замерзший, возле трансформаторной будки. Спасатели согрели девочку, напоили горячим чаем и отправили к родителям.Медицинский персонал осмотрел девочку и сообщил, что ее жизни ничто не угрожает. С родителями и ребенком была проведена профилактическая беседа.