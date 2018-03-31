Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | На Камчатке разыскали ранее пропавшую девятилетнюю девочку

На Камчатке разыскали ранее пропавшую девятилетнюю девочку

Сегодня, 18:17
Полицейская поисковая группа вместе со служебной собакой отыскала девятилетнюю девочку, которая ушла погулять на улицу и заблудилась, едва не замерзнув от холода до смерти.

На Камчатке разыскали ранее пропавшую девятилетнюю девочку

 

На Камчатке в отделение полиции поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что у нее пропала девятилетняя дочь. Со слов матери, ребенок вышел из дома, в районе 16:00 погулять на улицу, и не вернулась, на телефонные звонки не отвечает. На вызов выехала спасательно-поисковая группа с полицейской собакой, которая взяла след и изначально привела к соседнему дому, где полицейским жительница дома рассказала, что девочка приходила играться к ее дочерям, но около двух часов назад ушла. После овчарка снова взяла след девочки и привела полицейских на сопку на высоте 60 метров над уровнем моря, где ребенок сидел, замерзший, возле трансформаторной будки. Спасатели согрели девочку, напоили горячим чаем и отправили к родителям.

Медицинский персонал осмотрел девочку и сообщил, что ее жизни ничто не угрожает. С родителями и ребенком была проведена профилактическая беседа.
Пелагея Лебединская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
На Камчатке нашли пропавшую десятилетнюю девочку
На Камчатке нашли пропавшую десятилетнюю девочку

Утром в субботу в поселке Лесной Елизовского района спасатели наконец-то нашли 10-летнюю девочку. Второго сентября школьница отправилась погулять и не

Полицейские из Твери разыскали пропавшую 13-летнюю девочку
Полицейские из Твери разыскали пропавшую 13-летнюю девочку

Полицейские из Твери разыскали пропавшую 13-летнюю девочку. Ребенок отправился на один из московских рок-фестивалей. 

В Москве нашлась пропавшая девятилетняя девочка
В Москве нашлась пропавшая девятилетняя девочка

В Москве правоохранители нашли ранее пропавшую девятилетнюю девочку. Установлено, что ребёнок просто решил навестить свою бабушку. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости