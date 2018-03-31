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| | В Ухте собаки не позволили самолёту приземлиться

В Ухте собаки не позволили самолёту приземлиться

Сегодня, 17:14
В Ухте произошел неординарный случай в местном аэропорту. Оказалось, что самолет не смог приземлиться, потому что этой возможности его лишили бродячие псы. По сообщению местных телеканалов, стая собак буквально оккупировала взлетно-посадочную полосу.

В Ухте собаки не позволили самолёту приземлиться

 

Сведений о том, как животные могли попасть на аэродром, нет, равно как и не сообщается, смог ли лайнер в конце концов приземлиться. Известно только, что судно кружило в небе, дожидаясь разрешения. Существовала опасность, что агрессивно настроенные четвероногие могут погрызть шасси. В то же время говорится о том, что бездомные собаки стали бичом для Ухты. Местные власти уже наняли специалистов, которые будут отлавливать псов, но общественные деятели сомневаются, что проблема таким образом разрешится, ведь подвергшихся стерилизации собак потом опять выпускают на свободу.


Активисты сообщили, что стерилизуют лишь порядка 90 животных. На это муниципалитет выделит почти полмиллиона рублей. Однако нужно подумать над тем, куда определить бесхозных собак. Отмечается, что нашествие бездомных псов – это не единственная проблема аэропорта. Сама площадка находится в неудовлетворительном состоянии и пассажирские рейсы нужно обезопасить дополнительно.
Дарья Светозарова
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