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| | Озлобленный мужчина разослал порно-фото школьницы всем ее знакомым в Москве

Озлобленный мужчина разослал порно-фото школьницы всем ее знакомым в Москве

Сегодня, 17:08
Столичные вершители правосудия разыскивают извращенца, который с помощью шантажа требовал от школьницы личные фотографии для взрослых. В конечном итоге злоумышленник разослал фотографии всем ее знакомым.

Озлобленный мужчина разослал порно-фото школьницы всем ее знакомым в Москве

 

Известно, что мужчина общался с девушкой с помощью социальных сетей. Ведя шантажную переписку, извращенец требовал все больше и больше оголенных снимков девицы. Спустя время юной москвичке наскучили угрозы, и она стала игнорировать мужчину. Мужчина, не зная, что делать, стал рассылать личные интим-фотографии всем ее знакомым. Сейчас полиция ищет мужчину. По данному факту возбудили уголовное дело.

Напомним, что председатель российского СК Елена Леоненко сообщила, что за последние годы дети более чаще становятся жертвами шантажей. Несовершеннолетние попадают под угрозу жизни, лишения выбора. Из-за этого школьники становятся злобные и циничные. Председатель СК добавила, что интернет-преступления подобного рода рассматривают с особым вниманием.
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