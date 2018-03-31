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| | «Аэрофлот» обвинили в расовой дискриминации

«Аэрофлот» обвинили в расовой дискриминации

Сегодня, 17:07
Российскую компанию «Аэрофлот» подозревают в расовой дискриминации американских пассажиров. Пять граждан США подали в суд на российскую авиакомпанию. Причиной для обвинений послужило то, что пятерым пассажирам отказали в вылете из Шереметьево в Нью-Йорк. Пострадавшие полетели в Дели, чтобы вернуться домой.

«Аэрофлот» обвинили в расовой дискриминации

 

Жалоба пятерых пассажиров «Аэрофлота» оказалась правдой. Именно сегодня появилось заявление о рассмотрении данного дела. Сотрудников компании обвиняют в расовой дискриминации, которая привела к нарушению прав человека. Американские пассажиры настаивают на виновности «Аэрофлота».

Оказалось, что клиенты компании просили оформить билеты в Нью-Йорк, а им продали билеты в Дели. Американцы считают, что именно дискриминация стала причиной для смены рейса, так как других мотивов не наблюдалось. Данным инцидентом заинтересовались в управлении транспорта в США.
Анна Котова
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