«Аэрофлот» обвинили в расовой дискриминации

Российскую компанию «Аэрофлот» подозревают в расовой дискриминации американских пассажиров. Пять граждан США подали в суд на российскую авиакомпанию. Причиной для обвинений послужило то, что пятерым пассажирам отказали в вылете из Шереметьево в Нью-Йорк. Пострадавшие полетели в Дели, чтобы вернуться домой.

Анна Котова

Жалоба пятерых пассажиров «Аэрофлота» оказалась правдой. Именно сегодня появилось заявление о рассмотрении данного дела. Сотрудников компании обвиняют в расовой дискриминации, которая привела к нарушению прав человека. Американские пассажиры настаивают на виновности «Аэрофлота».Оказалось, что клиенты компании просили оформить билеты в Нью-Йорк, а им продали билеты в Дели. Американцы считают, что именно дискриминация стала причиной для смены рейса, так как других мотивов не наблюдалось. Данным инцидентом заинтересовались в управлении транспорта в США.