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| | Одиннадцать россиян пострадали в результате аварии в Польше

Одиннадцать россиян пострадали в результате аварии в Польше

Сегодня, 16:46
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Польше. Авария произошла на на автотрассе № 34 в Нижнесилезском воеводстве.

Одиннадцать россиян пострадали в результате аварии в Польше

 

Автобус, который вез путешественников, столкнулся с легковушкой. Всего в транспортном средстве находились 33 человека, одиннадцать из них получили различные по тяжести травмы. Для одного из раненых потребовалось вызвать вертолет, чтобы доставить его в клинику. Шофер легковой машины также пострадал.

Местные власти сообщают, что в автобусе ехали туристы из РФ. Они проезжали через Польшу по пути из Чехии. Путешественники, которые не пострадали в аварии, были определены в ближайшую к месту происшествия гостиницу. Власти прикомандировали к ним переводчика.
Дарья Светозарова
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