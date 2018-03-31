Одиннадцать россиян пострадали в результате аварии в Польше

Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Польше. Авария произошла на на автотрассе № 34 в Нижнесилезском воеводстве.

Дарья Светозарова

Автобус, который вез путешественников, столкнулся с легковушкой. Всего в транспортном средстве находились 33 человека, одиннадцать из них получили различные по тяжести травмы. Для одного из раненых потребовалось вызвать вертолет, чтобы доставить его в клинику. Шофер легковой машины также пострадал.Местные власти сообщают, что в автобусе ехали туристы из РФ. Они проезжали через Польшу по пути из Чехии. Путешественники, которые не пострадали в аварии, были определены в ближайшую к месту происшествия гостиницу. Власти прикомандировали к ним переводчика.