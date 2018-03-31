В Татарстане случайно нашли снежного человека

Жители Татарстана напуганы феноменом, которого боялись даже огромные собаки. Случайным образом вышло запечатлеть на фото внешний вид снежного человека. Материалы расходятся по Интернету с огромной скоростью. Очевидец рассказал об увиденном существе.

Мужчина сообщил, что события наблюдал неподалеку от Казани, он приехал по своим делам в Пестрецы. Находясь рядом с лесом, свидетель был удивлен тем, что в роще из деревьев не было слышно пения птиц. Позже мужчине поведали о том, что этот лес - аномальное место. Эксперты по таинственным явлениям говорят, что периметр служит загадочным существам порталом, который освобождает их из параллельного мира и периодически дает возможность навести панику на местных жителей.

Известно, что рядом с Арском люди также пострадали от нашествия снежного человека. Однажды сотрудники полиции прибыли на место и узрели, как вдали за ними следит человекоподобное существо. Служители порядка зафиксировали его на фото. Очевидцы утверждают, что йети ненавидят собак, хотя сами животные крайне напуганы при появлении загадочного существа.