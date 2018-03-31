В Челябинской области вспыхнуло и дотла выгорело такси

В городе Миассе в Челябинской области возле автозаправки произошло ЧП. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что накануне произошло возгорание автомобиля LADA Largus на Тургоякском шоссе. Сообщается, что водитель этого авто использовал его в качестве такси.

Дарья Светозарова

Буквально в мгновение ока вспыхнувшую легковушку тушили пять огнеборцев и одна спецмашина. Пожарные сумели нейтрализовать возгорание в течение нескольких минут, но это не помогло спасти салон автомобиля и моторный отсек. Согласно первоначальной информации, никто не пострадал. Предполагается, что причиной воспламенения могли стать неисправности в газовом оборудовании. На данный момент спецкомиссия занимается выяснением обстоятельств происшествия.