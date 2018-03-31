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| | В Челябинской области вспыхнуло и дотла выгорело такси

В Челябинской области вспыхнуло и дотла выгорело такси

Сегодня, 15:48
В городе Миассе в Челябинской области возле автозаправки произошло ЧП. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что накануне произошло возгорание автомобиля LADA Largus на Тургоякском шоссе. Сообщается, что водитель этого авто использовал его в качестве такси.

В Челябинской области вспыхнуло и дотла выгорело такси

 

Буквально в мгновение ока вспыхнувшую легковушку тушили пять огнеборцев и одна спецмашина. Пожарные сумели нейтрализовать возгорание в течение нескольких минут, но это не помогло спасти салон автомобиля и моторный отсек. Согласно первоначальной информации, никто не пострадал. Предполагается, что причиной воспламенения могли стать неисправности в газовом оборудовании. На данный момент спецкомиссия занимается выяснением обстоятельств происшествия.
Дарья Светозарова
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