Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии Ученые создали идеальную диету для пенсионеров Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе
| | В Тульской области произошло ДТП с участием автомобиля КамАЗ и поезда

В Тульской области произошло ДТП с участием автомобиля КамАЗ и поезда

Сегодня, 15:38
В Тульской области на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль мусоровоз марки КамАЗ с электричкой. Впоследствии ДТП пострадало два человека, пассажир и водитель авто.

В Тульской области произошло ДТП с участием автомобиля КамАЗ и поезда

 

ДТП случилось в районе девяти часов утра по московскому времени, в Тульской области на 99 км однопутного перегона Ханино - Збродово. Шофер авто КамАЗ, не заметив приближающего состава, в котором в то время находилось 15 пассажиров, решил пересечь железнодорожные пути и на переезде столкнулся с поездом. Машинист поезда, вовремя увидев преграду на путях, нажал рычаг аварийной остановки, и тем самым снизил скорость локомотива и смягчил силу удара. Из пассажиров поезда никто не пострадал, а вот водитель и пассажир автомобиля КамАЗ были отправлены каретой скорой помощи в больницу.

Вследствие ДТП с рельсов сошла одна колесная пара первого вагона, которую в скором времени восстановили назад. Поезд продолжил свой путь, а автомобиль был эвакуирован на ремонт. В настоящее время ведется следствие, и устанавливаются причины возникновения данного ДТП.
Пелагея Лебединская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Поезд столкнулся с автомобилем под Белгородом
Поезд столкнулся с автомобилем под Белгородом

Во вторник, 18 апреля, под Белгородом произошло столкновение пассажирского поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной

В Тульской области на переезде столкнулись поезд и грузовик
В Тульской области на переезде столкнулись поезд и грузовик

В Тульской области, в результате поломки тормозной системы грузового автомобиля DAF, на 327-м километре перегона Узловая - Бобрик - Донской тульского

На Кубани грузовой поезд протаранил
На Кубани грузовой поезд протаранил "КамАЗ"


Сегодня, 26 октября, в Краснодарском крае произошло ЧП, которое унесло жизнь человека. На нерегулируемом железнодорожном

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости