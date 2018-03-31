В Тульской области произошло ДТП с участием автомобиля КамАЗ и поезда

В Тульской области на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль мусоровоз марки КамАЗ с электричкой. Впоследствии ДТП пострадало два человека, пассажир и водитель авто.

Пелагея Лебединская

ДТП случилось в районе девяти часов утра по московскому времени, в Тульской области на 99 км однопутного перегона Ханино - Збродово. Шофер авто КамАЗ, не заметив приближающего состава, в котором в то время находилось 15 пассажиров, решил пересечь железнодорожные пути и на переезде столкнулся с поездом. Машинист поезда, вовремя увидев преграду на путях, нажал рычаг аварийной остановки, и тем самым снизил скорость локомотива и смягчил силу удара. Из пассажиров поезда никто не пострадал, а вот водитель и пассажир автомобиля КамАЗ были отправлены каретой скорой помощи в больницу.Вследствие ДТП с рельсов сошла одна колесная пара первого вагона, которую в скором времени восстановили назад. Поезд продолжил свой путь, а автомобиль был эвакуирован на ремонт. В настоящее время ведется следствие, и устанавливаются причины возникновения данного ДТП.