Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов

В Сети появился видеоролик, в котором водители-энтузиасты собрали коллекцию наиболее абсурдных штрафов, которые доставались владельцам авто практически ни за что. Многие пользователи не удержались от смеха, увидев тень-нарушитель.

Александр Вест

Одному из жителей Москвы пришло уведомление о штрафе за превышение скорости с дополняющим картину событий изображением его авто, которое находилось в момент съёмки на платформе эвакуатора. Сам водитель заметил, что даже на фото заметно, что за рулём в авто нет ни души. Попав в аварию, у автоледи возникла необходимость сменить колесо в то время, когда её автомобиль находился на полосе встречного движения. Женщина очень удивилась, получив штраф за стоянку на встречной полосе автодвижения.Также не менее абсурдным стал случай, в котором москвича оштрафовали за то, что его тень легла на ограничительную полосу дорожного покрытия, якобы нарушив тем самым правила ПДД. Однако, штрафы за тень-нарушитель и нелепых скоростей на авто без водителя на эвакуаторе всё же удалось оспорить.