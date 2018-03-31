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| | В Ставрополе водитель маршрутки бесплатно возит беременных женщин

В Ставрополе водитель маршрутки бесплатно возит беременных женщин

Сегодня, 14:51
В Ставрополе водитель общественного транспорта не берет плату за проезд с беременных женщин.

В Ставрополе водитель маршрутки бесплатно возит беременных женщин

 

Транспортной комиссией был проведен мониторинг обращений жителей города. В результате мониторинга установлено, что в Ставрополе популярным среди горожан стал водитель маршрутки № 21. Сейран Дадамян, который отказывается брать плату с беременных женщин, стал любимым водителем ставропольчан. Пассажиры утверждают, что он никогда не нарушает правила дорожного движения и очень вежливо ведет себя по отношению к тем, кто едет с ним. Очень внимателен к пожилым людям и инвалидам. Горожане отмечают, что маршрутка № 21 находится в идеальном состоянии.

Комиссией зафиксированы и случаи некорректного поведения водителей Ставрополя. Один из таких водителей был уволен руководством после проверки, в результате которой подтвердились жалобы пассажиров.
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